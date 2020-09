Esporte Bolívar diz que faltou calma para Vila Nova vencer o Treze-PB Treinador elogiou criação ofensiva da equipe colorada, mas acredita que faltou tranquilidade e calma para chances serem concluídas

O técnico Bolívar acredita que o pecado do Vila Nova para explicar o empate sem gols com o Treze-PB, neste sábado (26), no OBA, foi de não ter tido tranquilidade e calma para concluir as oportunidades criadas pela equipe. O treinador explicou, em coletiva virtual pós-jogo, que o Tigre criou, mas não foi eficiente. Questionado no que o Vila Nova teria pecado, o tre...