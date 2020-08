Esporte Bolívar diz que elenco do Vila Nova está fechado, e cobra atenção contra o Remo Em coletiva, treinador também fez mistério sobre a possibilidade de volta do meia Alan Mineiro a equipe colorada

O elenco do Vila Nova conta com 28 jogadores de linha e quatro goleiros (um da base). Segundo o técnico Bolívar, o plantel colorado não deve ganhar novas peças e está fechado para disputa da Série C. O Tigre encara o Remo, domingo (30), às 18 horas, no Estádio Mangueirão. A partida é válida pela 4ª rodada da competição nacional. “O elenco está bem recheado, com muitas opções. São 28 jogadores de linha, três goleiros e o Ro...