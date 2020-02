Esporte Bolívar chega ao Vila Nova e promete time aguerrido Treinador destaca escola gaúcha e diz que com ele não terá bola perdida no Tigre

O novo comandante colorado chegou, se apresentou à imprensa e já começou a treinar o time de olho na partida decisiva de quinta-feira (27) contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil. Ex-jogador de outro colorado, o Internacional, Bolívar, de 39 anos, promete time aguerrido e muito intenso para recolocar o Vila Nova no caminho das vitórias. “Por ser do Sul, já se sab...