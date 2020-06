Esporte Bolívar buscar consolidar padrões físicos e táticos no Vila Nova Treinador lamenta pandemia, mas vê período como importante para igualar elenco e colocar o time na melhor condição possível para iniciar bem a Série C

A pandemia do novo coronavírus não era esperada, mas trouxe às equipes de futebol um período para se prepararem quando os campeonatos forem retomados. No Vila Nova, que reformula elenco durante a paralisação, o técnico Bolívar entende que pode consolidar padrões de jogo no time colorado para que entrem forte na Série C, quando for confirmada. “Ninguém esperava todo esse tem...