Esporte Bolívar analisa mais duas mudanças no Vila Nova Marcão e Caíque foram testados na formação titular do time colorado e podem ser as principais novidades para o duelo contra o Botafogo/PB

Além do retorno do volante Pablo e das entradas dos zagueiros Saimon e Danrlei, o Vila Nova pode ter mais algumas mudanças para o jogo contra o Botafogo/PB, na segunda-feira (16). O técnico Bolívar analisou e esboçou a formação colorada, nos treinamentos, com a presença do goleiro Marcão, recém-contratado, e do atacante Caíque. Caso opte pelas mudanças, o goleiro ...