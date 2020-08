Esporte Boca Juniors suspende treinos por 72 horas após surto de Covid-19 no elenco Testes também apontaram a doença em profissionais da comissão técnica, empregados do clube e do alojamento do Boca. Ao todo, 19 profissionais estão contaminados

O Boca Junior anunciou nesta segunda-feira (31) a suspensão de atividades do time principal por 72 horas após testes terem diagnosticado a presença do novo coronavírus em 19 profissionais —entre eles, 14 jogadores. Segundo o jornal esportivo Olé, os testes também apontaram a doença em profissionais da comissão técnica, empregados do clube e do alojamento do Boca. ...