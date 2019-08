Esporte Boca empata, elimina a LDU e espera pelo River na semifinal da Libertadores

Um empate sem gols com a LDU, em La Bombonera, nesta quarta-feira, garantiu o Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores pela décima vez neste século. No jogo de ida, em Quito, os argentinos haviam vencido por 3 a 0. Campeão em 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007, o Boca espera o vencedor do duelo entre River Plate e Cerro Porteño, que se enfrentam nesta quinta-feira, e...