Esporte Boavista empata com Volta Redonda e faz a final da Taça Guanabara com o Flamengo A classificação veio com o empate porque o Boavista tinha essa vantagem por ter feito melhor campanha na fase de grupos

O Boavista garantiu presença na final da Taça Guanabara ao lado do Flamengo na tarde deste domingo, ao empatar com o Volta Redonda, por 1 a 1, no Estádio Bacaxá, em Saquarema, em jogo único e válido pela semifinal. A decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca está confirmada para o sábado de carnaval, às 18 horas, no Maracanã. A classificação veio com o empat...