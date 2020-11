Esporte Boa ideia, saída dos goleiros com os pés tem execução em aperfeiçoamento Cada vez mais tendência e inserida no modelo de jogo dos técnicos, construção de jogadas a partir da saída do goleiro com os pés pode ser trunfo se desenvolvida

Em evolução e aperfeiçoamento, o jogo com os pés por parte do goleiro e a saída de bola desde o campo de defesa com troca precisa e rápida de passes estão em evidência no futebol brasileiro. A cobrança é diária para que o jogador que fica sob as traves, até então responsável só por defender, passe a ter papel de importância na construção ofensiva de uma equipe.Nomes ...