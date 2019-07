Esporte Bloqueio de vias para final da Copa América começa às 13h de domingo Início dos bloqueios pela prefeitura do Rio coincide com a abertura dos portões para a partida entre o Brasil e o Peru

Os bloqueios de vias no entorno do Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio, para a final da Copa América começam às 13h deste domingo (7). O início dos bloqueios pela prefeitura do Rio coincide com a abertura dos portões para a partida entre o Brasil e o Peru, marcada para as 17h. Nove vias serão interditadas total ou parcialmente: ruas Eurico Rabelo...