Esporte Biro Biro sofre parada cardíaca em treino do Botafogo, é reanimado e passa bem No ano passado, por sua vez, o atacante precisou passar por um procedimento médico, chamado de ablação, para corrigir uma arritmia cardíaca, detectada no período em que ele estava atuando no futebol chinês

Recém-contratado pelo Botafogo, o atacante Biro Biro, de 24 anos, sofreu uma parada cardíaca durante o treino que o elenco do time carioca realizou na tarde desta terça-feira em um dos campos do Engenhão. O jogador caiu desacordado no gramado e, após ser amparado pelos seus companheiros, foi reanimado nos vestiários do local durante socorro de emergência feito pelo c...