Esporte Biografia de Federer mostra que sua grandeza também está na vulnerabilidade Futuro do suíço na quadra é incerto, após ele ter anunciado, em agosto, que faria uma nova cirurgia no joelho e tentará voltar ao circuito apenas na próxima temporada

Durante algum tempo, o tamanho da lenda de Roger Federer no tênis foi medido principalmente pelos recordes que o atleta de 40 anos estabeleceu ao longo de sua carreira. Em 2021, porém, o tenista perdeu parte do protagonismo nos números. Teve as 310 semanas na liderança do ranking ultrapassadas por Novak Djokovic, em março, e desde julho está empatado com o sérvio...