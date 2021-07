Esporte Biles desiste, mostra que é 'ok não estar ok' e pauta saúde mental nas Olimpíadas Atleta dos Estados Unidos chegou a Tóquio como uma das grandes estrelas dos Jogos

Simone Biles não está ok. E isso é ok. Dona de quatro ouros olímpicos, a ginasta dos Estados Unidos precisou relembrar o óbvio ao abandonar uma etapa dos Jogos de Tóquio na terça (27): “Temos de focar em nós mesmos, porque, no final do dia, somos humanos, também”. No dia seguinte, a jovem de 24 anos também abriu mão de disputar a final individual da modalidade, que ocorre nest...