Bicampeão brasileiro de surfe tem mal súbito e morre durante competição

Leo Neves, surfista de 40 anos que já venceu duas vezes a principal competição brasileira do esporte, faleceu na tarde deste domingo (24) em Saquarema (RJ), durante a tríplice coroa, competição na praia de Itaúna. Neves teve um mal súbito e se afogou. Depois, foi resgatado, mas as tentativas de reanimá-lo não deram certo. De acordo com as pessoas que estavam no loc...