Esporte Biancucchi aponta Vila Nova como protagonista na Série C e elogia Alan Mineiro Meia argentino vê Tigre com condições de fazer um bom papel e diz que gostaria de formar dupla com Alan Mineiro

O meia argentino Emanuel Biancucchi está cada vez mais adaptado no Vila Nova. O jogador está ansioso para o início da Série C do Campeonato Brasileiro por entender que o time colorado terá papel de protagonista na competição. Jogador de criação no meio-campo, Biancucchi disse que gostaria de formar dupla no setor com o meia Alan Mineiro, que se recupera de uma cirurgia. De acordo...