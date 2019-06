Esporte Bia Haddad Maia vence argentina e avança à segunda rodada do quali de Wimbledon

Depois de o tênis brasileiro se dar bem no início do qualifying de Wimbledon com as vitórias de Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva, foi a vez de Bia Haddad Maia manter o País com 100% de aproveitamento na luta por uma vaga na chave principal do terceiro Grand Slam da temporada. Nesta terça-feira, em sua estreia, a paulista derrotou de virada a argentina Paula Ormaechea p...