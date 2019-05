Esporte Bia Haddad desperdiça match point, se lesiona e desiste no quali de Roland Garros Paulista vencia sua partida de estreia contra a ucraniana Katarina Zavatska, mas sentiu dores musculares e desistiu de seguir na competição. O Brasil só tem Thiago Monteiro na disputa do qualifying

Representante do Brasil com maior potencial para avançar na chave de simples de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, Beatriz Haddad Maia caiu nesta quarta-feira (22) de forma precoce no qualifying da competição em Paris. E foi de forma melancólica, já que a paulista vencia a sua partida de estreia contra a ucraniana Katarina Zavatska, mas acabou desistindo c...