Esporte Bia Ferrreira luta pelo título neste sábado em torneio na Bulgária Com a prata assegurada, brasileira encara veterana Mira Potkonen

A pugilista baiana Bia Ferreira, de 28 anos, vai disputar amanhã (27) o título do Torneio Torneio de Strandja (Bulgaria) na categoria até 60 quilos. A brasileira, campeã mundial e pan-americana em 2019, venceu na manhã desta sexta-feira (26) os três rounds contra a russa Nune Asatrian, assegurando vaga na final. As lutas neste sábado (27) - femininas e masculinas - c...