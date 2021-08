Esporte Bia Ferreira supera algoz e vai à final no boxe nas Olimpíadas Brasileira venceu a finlandesa Mira Potkonen

A baiana Beatriz Ferreira, de 28 anos, segue com um retrospecto praticamente impecável no boxe nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Nesta quinta-feira (5), a brasileira venceu a finlandesa Mira Potkonen, 40, nas semifinais da categoria até 60 kg, por unanimidade. Assim, Bia avançou à final e ficará ou com a prata, ou com o ouro. Até aqui na carreira, ela tem 31 pódios...