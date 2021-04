Esporte Bernardinho é anunciado como futuro técnico da seleção francesa de vôlei Apesar de a seleção masculina da França ter se fortalecido na última década, nunca conquistou um pódio em Jogos Olímpicos

A Federação Francesa de Vôlei anunciou nesta segunda-feira (12) que fechou contrato com o técnico Bernardinho, 61, para comandar a seleção masculina do país no próximo ciclo olímpico. Após a Olimpíada de Tóquio, neste ano, Paris será a próxima sede dos Jogos, em 2024. O primeiro compromisso do treinador será o Campeonato Europeu, a partir de 1º de setembro. "Estou muito honra...