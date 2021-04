Esporte Bernardinho é anunciado como futuro técnico da seleção francesa de vôlei O técnico, dono de sete medalhas olímpicas na carreira, deixou a seleção masculina do Brasil após o ouro na Rio-2016 e passou a se dedicar em quadra apenas ao time feminino do Sesc-RJ

A Federação Francesa de Voleibol anunciou nesta segunda-feira (12) que fechou contrato com o técnico Bernardinho, 61, para comandar a seleção masculina do país no próximo ciclo olímpico. Após a Olimpíada de Tóquio, neste ano, Paris será a próxima sede dos Jogos, em 2024. O técnico, dono de sete medalhas olímpicas na carreira (uma delas como jogador), deixou a sele...