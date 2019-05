Esporte Benfica goleia em casa e conquista o 37º título português Foi ainda a quinta taça da competição em seis anos do time lisboeta. Assim, ficam mantidos os 28 nacionais do Porto, segundo clube mais vencedor do Campeonato Português, seguido pelos 18 troféus do Sporting

O Benfica só precisava de um empate para ser o campeão português da temporada 2018/2019 neste sábado, mas ao golear o Santa Clara por 4 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa, garantindo seu 37.º título nacional na história, a equipe manteve a supremacia no país, com o maior número de conquistas. Foi ainda a quinta taça da competição em seis anos do time lisboeta. Assim, fica...