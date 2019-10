Esporte Benfica derrota Lyon e mantém chances de classificação; Valencia empata com Lille Os portugueses somam os primeiros três pontos no Grupo G, atrás de Lyon e Zenit, ambos com quatro

O Benfica manteve as chances de classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, ao derrotar o Lyon, por 2 a 1, em Lisboa. Com o resultado, os portugueses somam os primeiros três pontos no Grupo G, atrás de Lyon e Zenit, ambos com quatro, e RB Leipzig, o líder, que tem seis. Também nesta quarta-feira, o RB Leipzig venceu o Zenit, de...