Benfica aceita deixar Pedrinho mais tempo no Corinthians

A pandemia do coronavírus poderá proporcionar ao Corinthians ficar mais alguns meses com o meia Pedrinho, negociado com o Benfica e que deveria se apresentar em maio. Em entrevista ao site do clube português, neste sábado, o diretor de futebol Tiago Pinto afirmou que não haverá pressa para receber o jogador em Lisboa. "Acreditamos muito no Pedrinho, queremos muito que e...