Esporte Beatriz e Buzacarini levam pratas e judô do Brasil fecha GP turco com 4 medalhas Além deles, Larissa Pimenta (52kg) ganhou um bronze e no sábado Maria Portela obteve uma outra prata

Beatriz Souza, na categoria +78kg, e Rafael Buzacarini (100kg) garantiram uma dobradinha de prata para o Brasil, neste domingo, na Turquia, e garantiram ao judô do País fechar a sua participação no Grand Prix de Antalya com um total de quatro medalhas. Na última sexta-feira, Larissa Pimenta (52kg) ganhou um bronze e no sábado Maria Portela obteve uma outra prata para a...