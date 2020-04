Esporte Bayern voltará aos treinos nesta segunda-feira (6) em pequenos grupos Jogadores da equipe alemão deverão treinar em turnos diferentes, com os trabalhos sendo restritos a até cinco atletas por atividade

Ainda que em trabalhos restritos a pequenos grupos, o Bayern de Munique vai retomar a sua rotina de treinamentos nesta segunda-feira. Foi o que o clube comunicou neste domingo (5), assegurando que todas as recomendações das autoridades de saúde e do governo vão ser respeitadas. "Os profissionais do FC Bayern de Munique vão treinar em pequenos grupos na Säebener St...