Esporte Bayern vence lanterna Hannover em casa e assegura liderança do Alemão Time bávaro chegou aos 74 pontos e se aproxima de mais um título no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique está próximo de mais uma conquista do Campeonato Alemão. Neste sábado, o time sustentou a liderança da competição ao derrotar o Hannover por 3 a 1, em casa, pela antepenúltima rodada. Além disso, praticamente selou o rebaixamento do lanterna do torneio. Com o triunfo, o Bayern chegou aos 74 pontos. A sua vantagem no momento é de cinco pontos para...