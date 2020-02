Esporte Bayern recupera a liderança do Campeonato Alemão com goleada fora de casa A disputa entre as equipes de Munique e Leipzig está bastante apertada, já que elas se encontram separadas por apenas um ponto (46 a 45)

Durou apenas um dia a alegria do RB Leipzig. Neste domingo, mesmo jogando fora de casa, o Bayern de Munique conseguiu uma cômoda vitória sobre o Colônia por 4 a 1 e voltou à primeira colocação do Campeonato Alemão. O clube da Bavária está em busca da conquista de seu oitavo título nacional consecutivo. A disputa entre as equipes de Munique e Leipzig está bastante ap...