Bayern massacra Werder Bremen com três gols de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho teve a sua mais brilhante atuação pelo Bayern de Munique neste sábado (14). Com três gols e duas assistências, o meia-atacante brasileiro conduziu o time ao triunfo sobre o Werder Bremen por 6 a 1, de virada e em casa, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. O triunfo levou o Bayern aos 27 pontos, em quarto lugar no torneio nacional, ainda que o time ...