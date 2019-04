Esporte Bayern leva 2 gols em 1 minuto, mas Lewandowski põe time na final da Copa da Alemanha Decisivo, o atacante polonês já havia aberto o placar do duelo para a equipe bávara

Após abrir 2 a 0 no placar, o Bayern de Munique levou um grande susto ao tomar dois gols em um intervalo de apenas um minuto e ver o Werder Bremen empatar o jogo de forma surpreendente no segundo tempo nesta quarta-feira (24). Porém, garantiu a sua classificação à final da Copa da Alemanha com uma vitória por 3 a 2, na casa do rival, graças a um gol de pênalti de Robert L...