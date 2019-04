Esporte Bayern empata com Nuremberg e perde chance de se distanciar do Dortmund no Alemão O Nuremberg ainda perdeu um pênalti no final da partida, para sorte do líder do torneio

O Bayern de Munique empatou por 1 a 1 contra o Nuremberg, fora de casa, e perdeu boa chance de abrir vantagem ainda maior para o Borussia Dortmund na ponta do Campeonato Alemão. O time da casa ainda perdeu um pênalti no final da partida, para sorte do líder do torneio. Com a igualdade deste domingo (28), a equipe da Baviera chega a 71 pontos, dois a mais que o concorrente a...