Esporte Bayern derrota Bayer Leverkusen e conquista a Copa da Alemanha pela 20.ª vez O jogo nem parecia uma decisão, tal a superioridade do Bayern, que abriu o placar aos 16 minutos do 1º tempo

O domínio do Bayern de Munique no futebol alemão é impressionante. Depois de conquistar o oitavo título nacional consecutivo, o time da Bavária se sagrou, neste sábado, campeão da Copa da Alemanha pela 20.ª vez, ao derrotar o Bayer Leverkusen, por 4 a 2, em Berlim. O jogo nem parecia uma decisão, tal a superioridade do Bayern, que abriu o placar aos 16 minutos, po...