Esporte Bayern de Munique vence Werder Bremen e garante 8º título consecutivo na Alemanha O único gol da partida foi anotado pelo artilheiro Robert Lewandowski. Bávaros chegaram aos 76 pontos, dez a mais que o Borussia Dortmund, que tem mais três jogos a realizar na Bundesliga

Com o Weserstadion, completamente vazio, o Bayern de Munique conquistou o octocampeonato alemão consecutivo, nesta terça-feira, ao derrotar o Werder Bremen, por 1 a 0, graças ao gol do artilheiro polonês Robert Lewandowski. E o time ainda precisou superar a expulsão de Davis na etapa final. O título veio na 32.ª rodada, duas antes do final, pois o time de Munique ...