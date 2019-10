Esporte Bayern de Munique perde a primeira e deixa Campeonato Alemão com quatro líderes Os atuais heptacampeões dividem a liderança do Campeonato Alemão com Leipzig, Freiburg e Bayer Leverkusen

O Bayer de Munique perdeu pela primeira vez no Campeonato Alemão, ao ser derrotado pelo Hoffenheim, neste sábado, na Allianz Arena, em Munique, por 2 a 1, em jogo da sétima rodada. Com o resultado, o atual heptacampeão permanece com 14 pontos e divide a liderança com Leipzig, Freiburg e Bayer Leverkusen. Diferentemente do que fizera na terça-feira, ao golear o To...