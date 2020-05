Esporte Bayern de Munique faz 5 a 2 no Frankfurt e mantém vantagem antes do clássico Bávaros são os líderes da Bundesliga com 61 pontos, quatro à frente do 2º colocado, o Borrusia Dortmund. Na próxima terça-feira (26), os rivais se enfrentam em Dortmund

O Bayern de Munique segue soberano no Campeonato Alemão. No retorno à sua casa, a Allianz Arena, em Munique, após o reinício do torneio depois da paralisação pela pandemia do novo coronavírus, o time bávaro goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 2, pela 27.ª rodada, e manteve a vantagem na liderança da competição. Agora com 61 pontos, o Bayern de Munique preservou a...