Esporte Bayern de Munique encerra Alemão com goleada e celebração em campo é contida O troféu do ficou apoiado em um púlpito no centro do gramado. Após um breve discurso do CEO da liga alemã, Christian Seifert, o capitão Neuer recebeu autorização e ergueu a salva de prata

Octacampeão alemão antecipadamente, o Bayern de Munique encerrou o torneio com uma vitória tranquila. Neste sábado, o time bávaro goleou o Wolfsburg por 4 a 0, fora de casa, e fechou sua vitoriosa campanha com 82 pontos, fruto de 26 vitórias e quatro empates. Foram apenas quatro derrotas e exatos 100 gols marcados. No primeiro tempo, Coman abriu o placar e Cuisance ...