Esporte Bayern conquista nono título consecutivo do Campeonato Alemão Sem nem ter entrado em campo, o título se deu graças à vitória de 3 a 2 do Borussia Dortmund sobre o vice-líder do campeonato, o RB Leipzig

O Bayern de Munique conquistou neste sábado (8), com duas rodadas de antecipação, o nono título consecutivo do campeonato alemão. Sem nem ter entrado em campo, o triunfo bávaro se deu graças à vitória de 3 a 2 do Borussia Dortmund sobre o vice-líder do campeonato, o RB Leipzig. Campeão, o time joga nesta tarde só para cumprir tabela, contra o Borussia Mönchengladbach. Antes ...