Esporte Bayern chuta 28 vezes no gol do Werder Bremen, faz um gol e mantém a liderança

Com 75 mil torcedores na Allianz Arena, o Bayern de Munique sofreu, mas derrotou o Werder Bremen, neste sábado, por 1 a 0, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, a equipe mantém a liderança, agora com 70 pontos, quatro a mais que o Borussia Dortmund, que joga neste domingo, fora de casa, diante do Freiburg. Restam quatro rodadas para o f...