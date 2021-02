Esporte Bayern é campeão mundial pela quarta vez e estabelece recorde europeu É o oitavo título consecutivo do continente no Mundial, sequência iniciada com o próprio Bayern ao derrotar o Raja Casablanca (MAR) na final de 2013

O Bayern de Munique (ALE) confirmou o favoritismo e conquistou o título do Mundial de Clubes. A equipe alemã derrotou o Tigres (MEX) por 1 a 0 nesta quinta-feira (11), no Education City Stadium, em Doha, no Qatar. O gol foi marcado pelo lateral francês Pavard. Foi o quarto título do time no torneio. Já havia vencido em 1976, 2001 e 2013. A vitória confirma o ...