Esporte Bayer Leverkusen vence 2ª seguida no Alemão e Union Berlin soma ponto histórico Rodada do Campeonato Alemão contou com invencibilidades mantidas e empate do Union Berlin, recém-promovido à elite do futebol do país

Depois do Borussia Dortmund, atual líder, foi a vez de Bayer Leverkusen e Freiburg vencerem a segunda partida seguida no Campeonato Alemão e se manterem com 100% de aproveitamento no torneio. Ambos conquistaram triunfos por 3 a 1 jogando como visitantes neste sábado. O Leverkusen derrotou o Fortuna Dusseldorf com boa atuação do chileno Charles Aranguiz, autor do se...