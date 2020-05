Esporte Bayer Leverkusen goleia fora e afunda Werder Bremen no Alemão Com o encerramento da 26ª rodada, o Bayer Leverkusen ocupa a quinta posição da tabela com 50 pontos. Na zona de rebaixamento, o Bremen está com 18

A primeira rodada do Campeonato Alemão após a paralisação causada pela pandemia foi encerrada nesta segunda-feira (18) com goleada. Mesmo jogando fora de casa, o Bayer Leverkusen complicou ainda mais a situação do Werder Bremen ao vencer pelo placar de 4 a 1, no vazio Weserstadion. Como aconteceu ao longo do fim de semana, com a retomada da primeira divisão do Alemão, ...