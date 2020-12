Esporte Basquete: Vultures vence o Goiânia e conquista 1º título estadual Equipe de Anápolis superou o Galo, por 84 a 70, no Ginásio Carlos de Pina

O Vultures se tornou campeão goiano de Basquete, neste domingo (6). A equipe de Anápolis venceu o Goiânia, por 84 a 70, e conquistou o primeiro título estadual. A partida foi disputada no Ginásio Carlos de Pina, em Anápolis. O duelo começou com os visitantes dominando os primeiros minutos, mas ainda no 1Q o Vultures tomou à frente do placar, ampliou a vanta...