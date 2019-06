Esporte Base do Atlético tem outro convocado para seleção brasileira Jonathan Nascimento, de 16 anos, foi chamado à seleção brasileira sub-17, que está se preparando para disputar o Mundial da categoria no Brasil, dos dias 26 de outubro a 17 de novembro deste ano

Após a convocação do zagueiro Renato, para servir à seleção brasileira sub-15 que disputa dois amistosos com o Uruguai, o departamento amador do Atlético festejou, na noite desta quinta-feira (6), enquanto o time principal vencia o Guarani, por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, a presença de mais outra revelação para treinar com a seleção brasileira sub-17. A base do Dragão...