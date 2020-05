Esporte Base do Atlético-GO promove lives e faz cursos durante pausa Além de manter contato com jogadores, técnico Raphael Miranda aproveita período sem atividades para fazer cursos online

Na paralisação do futebol, em tempos de pandemia do coronavírus, os profissionais das categorias de base do Atlético têm procurado usar recursos de mídia para comunicação interna, com os atletas da base e até com as famílias de alguns deles. Ao mesmo tempo, a base promove lives com convidados de outros clubes para buscar novas ideias e métodos de trabalho. Boa parte de qu...