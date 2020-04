Esporte Base do Atlético-GO projeta mais lives e interação com outros clubes Gerente da base do Dragão enxergou nas transmissões ao vivo do clube chance de movimentar departamento de formação de jogadores

Sem data certa pra retorno, mas com perspectiva de só voltar aos treinos e jogos em agosto - a Federação Goiana de Futebol (FGF) estuda novo calendário - as categorias de base do Atlético entraram na fase das "lives" para debater temas ligados à preparação de atletas jovens. Na quinta-feira (23), o gerente da base do Dragão, Wendel Batata, e o coach do Atl...