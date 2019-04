Esporte Base campeã goiana é trunfo do Atlético para Série B Diretoria atleticana reforma contrato do técnico Wagner Lopes e do atacante Gilsinho

Após título do Estadual, conquistado domingo (21), e a folga concedida nesta segunda-feira (22), ao elenco e comissão técnica, o Atlético retomará o trabalho na manhã desta terça-feira (23). Terá, como meta principal, o acesso à Série A. Nesta segunda, o presidente do Atlético, Adson Batista, definiu a continuidade de Wagner Lopes à frente do time. Segundo o dirigente, al...