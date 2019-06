Esporte Barty vence jovem checa com facilidade e fatura título inédito de Roland Garros

Transformada em favorita depois das eliminações da japonesa Naomi Osaka, da checa Karolina Pliskova e da romena Simona Halep - as três primeiras do ranking da WTA, respectivamente -, a australiana Ashleigh Barty passou fácil pela checa Marketa Vondrousova ao vencer a final por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e conquistou o título de Roland Garros de forma inédita. Número 8 do m...