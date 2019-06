Esporte Barty vence alemã, conquista Torneio de Birmingham e vira número 1 do mundo Com o triunfo sobre Julia Goerges , por 2 sets a 0, a tenista australiana desbancou a japonesa Naomi Osaka, que ficou 21 semanas no topo do ranking da WTA

O objetivo de ser a número 1 do mundo de Ashleigh Barty foi conquistado neste domingo. A australiana, em grande fase no circuito profissional, derrotou a alemã Julia Goerges em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5, conquistou o Torneio de Birmingham e assumiu a liderança do ranking da WTA pela primeira vez em sua carreira. Barty desbancou a japonesa Naomi Osaka...