Esporte Barty vai à final em Birmingham e está a uma vitória de ser a número 1 do mundo A alemã Julia Goerges será adversária de Ashleigh Barty. Se vencer, a australiana será campeã do Torneio de Birmingham e desbancará a japonesa Naomi Osaka na liderança do ranking da WTA

O objetivo de ser a número 1 do mundo está cada vez mais perto. Neste sábado (22), a australiana Ashleigh Barty, em grande fase no circuito profissional, avançou à final do Torneio de Birmingham, disputado em quadras de grama na Inglaterra e preparatório para Wimbledon, e está a apenas uma vitória de desbancar a japonesa Naomi Osaka da liderança do ranking da WTA. Para s...