Esporte Barty avança à semi em Birmingham e fica a duas vitórias de ser número 1 do mundo Essa foi a 10.ª vitória seguida de Barty. Caso seja campeã na Inglaterra, a australiana vai desbancar a japonesa Naomi Osaka, que está no topo do ranking há 21 semanas

Campeã de Roland Garros há menos de duas semanas, a australiana Ashleigh Barty deu mais um passo nesta sexta-feira (21) para assumir a liderança do ranking da WTA. Pelas quartas de final do Torneio de Birmingham, disputado em quadras de grama na Inglaterra e que serve de preparação para Wimbledon, derrotou a norte-americana Venus Williams por 2 sets a 0, com parciais d...